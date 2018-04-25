Инвестиции Lidl в этом году затмили всех остальных участников рынка

🔊 Воспроизвести

Немецкая компания розничной торговли Lidl Lietuva в этом году инвестировала в развитие 47 млн евро — почти вдвое больше, чем другие участники рынка. Общие инвестиции в развитие последних составлявшие порядка 26 млн евро, упали за год на 46%.

Большинство новых магазинов открыла Lidl Lietuva — 11, а развитие всех пяти основных игроков было ниже, чем в прошлом году — они всего открыли 25 новых магазинов (в 2017 году — 28). Общее количество магазинов, управляемых крупными сетями, увеличилось до 716.

Компания Maxima LT, принадлежащая группе Vilniaus prekyba и Norfos mazmena, контролируемой бизнесменом Дайнюсом Дундулисом, в этом году открыли по 5 новых магазинов, а сеть Iki, не получившая разрешения на слияние с немецкой компанией Rewe, и сеть шведского капитала Rimi открыли 3 и 1 новый магазин соответственно.

За год крупные сети обновили 20 магазинов — столько же, как и в прошлом году. Больше всего (13) — Maxima, чуть меньше — Iki (6) и Rimi (1).

Лауринас Вилимас, исполнительный директор Ассоциации торговых предприятий Литвы, называет эти тенденции логичными: старожилы рынка уже завершили своё развитие и сосредоточились на модернизации своих магазинов, в то время как Lidl, по его словам, только что вышла на рынок.

«В Литве по показателю продовольственных товаров и товаров повседневного спроса на один квадратный метр магазинов мы всё ещё отстаём от среднего по Европе, но близки к нему. У нас магазинов не слишком много и не слишком мало. Компании на таком маленьком рынке конкурируют способностью быть ближе к покупателю. Мы видим, что компании занимаются развитием, о чём свидетельствует доверие к рынку», — отметил Л.Вилимас.

Миндаугас Кулбокас, руководитель исследовательской и аналитической группы, риэлторской компании Newsec advisers LT Newsec, говорит, что в 2019 году из-за роста нелояльности покупателей к продавцам сетям придётся оптимизировать свои площади или продолжать инвестировать в модернизацию магазинов.

«2019-й год станет краеугольным камнем для розничных сетей в поисках ясности, в каком направлении идти в долгосрочной перспективе: одни будут искать возможности для развития, другие сосредоточатся на оптимизации затрат, а третьи будут больше внимания уделять потребителям», — сказал Кулбокас BNS.

Оба эксперта считают, что в 2019 году на результаты рынка будет влиять интенсивное развитие Lidl и обновленных Iki и Rimi.

BNS