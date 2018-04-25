Инвестиции в юго-восточный регион

Юго-Восточная Литва является исторически и культурно богатым регионом. После того, как страна восстановила свою независимость, у региона, расположившегося вокруг столицы, была возможность стать наиболее экономически процветающим в Литве, однако, как утверждают социологи, недостаточное внимание государства к нему и отсутствие политической конкуренции стали причиной социально-экономических проблем.

«Юго-восточные районы значительно отстают от центра — Вильнюса — и стали одними из самых экономически слабых в стране, в то время, как в других странах ЕС ситуация обратная. Литва же оказалась в противоположной ситуации — некоторые районы по ряду социально-экономических и криминогенных показателей отстают не только от соседних и других городов в районе, но по некоторым показателям демонстрируют худшую ситуацию во всей Литве», — отмечают в своем исследовании эксперты Центра восточно-европейских исследований.

Экономическая ситуация региона определяет его привлекательность для проживания. Как отмечают авторы исследования, эмиграция в Юго-Восточной Литве остается острой проблемой. Довольно высокий уровень безработицы в регионе и невысокая заработная плата обуславливают то, что немалая часть жителей получает социальные выплаты.

По данным исследований, некоторые показатели Юго-Восточного региона Литвы отстают от данных по Литве: по уровню инвестиций, предпринимательской активности, безработице, средней заработной плате. Поэтому, как считают ученые, необходимо более активное вовлечение государства в развитие региона: нужно поощрение инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, туризма, должно поощряться создание новых рабочих мест.

На этой неделе министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас представил правительству план сокращения социального и экономического отставания в Юго-восточной Литве. На укрепление региона намечается выделить фонд в 60 млн евро, в основном, по словам министра, это будут средства помощи Евросоюза.

Как сообщил BNS Э. Мисюнас после заседания правительства, этот план будет согласовываться несколько недель, а финансирование конкретных проектов начнется к осени.

По данным МВД, наиболее значительными вызовами, с которыми сталкивается регион, являются инфраструктура и сеть публичных услуг, не соответствующие потребностям жителей, территориальная концентрация отдельных групп населения и неравномерность экономического роста.

В рамках плана планируется учредить как минимум 10 дополнительных многофункциональных учреждений, которые будут предоставлять ряд услуг, включая дошкольное, общее образование, обучение взрослых, обучение языку проживающих здесь нацменьшинств, библиотеки, центры общественной деятельности. Также планируется создание региональной системы организации общественного транспорта.

Инф. «ЛК»