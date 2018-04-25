Иосиф Обручник, царь Давид, Иаков, брат Господень

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Праздник продолжается! А посему тема застолья еще актуальна, хотя, может быть, кого-то и утомила. Но я имею в виду не беспробудное пьянство (ему, надеюсь, ни один читатель «ЛК» не подвержен), а интеллигентное празднование, когда стол – только повод и фон для радостного общения, когда, по словам псалмопевца Давида, «вино веселит сердце человека».

В таких случаях повсеместной и хорошо закрепившейся традицией стало вспоминать своих родственников, дальних и ближних, которых отделяет от нас не только расстояние, но и время. И традиция эта закреплена в Православии литургически.

Ближайшее воскресенье, по-славянски – неделя по Рождестве Христове, посвящено Иосифу Обручнику, царю Давиду и апостолу от семидесяти Иакову, брату Господню, то есть родственникам Иисуса Христа. В этом году как раз на этой неделе, 13 января.

Иосифу было уже около восьмидесяти лет, когда он стал мужем совсем юной Девы Марии. Вернее, не мужем в обычном понимании, а хранителем ее девства. Потому-то его и зовут обручником, обручившимся. У него было четверо сыновей от брака с Саломией – Симон, Иаков, Иуда и Иосия и две дочери – Есфирь и Фамарь. Овдовев, Иосиф вел праведную жизнь, и священники сочли его самым достойным на роль обручника.

Свое происхождение он вел от рода царя Давида. Но эта ветвь царских потомков оскудела, и Иосиф был простым плотником. В евангелиях сведения о нем очень скупы. Но чем их меньше, тем они ценнее. Узнав о беременности Марии, он ведет себя очень мудро и благородно. Положение, в котором оказался Иосиф, с точки зрения человеческих законов очень сложное. Он должен был Ее просто прогнать. Но решает тайно отпустить, чтобы не было позора ни на его старую голову, ни на Ее молодую. Когда же он узнает от ангела, кто является настоящим Отцом, плотник понимает, что поступил правильно. Да и разве объяснишь обывателю, что обручница его зачала от Святого Духа? Не поймут.

Теперь он становится названным отцом Господа и делает все, чтобы сохранить Его: бежит с семьей в Египет от гнева Ирода, там продолжает плотничать, дабы прокормить домочадцев. Последний раз на страницах Евангелия мы встречаем Иосифа, когда Иисусу было 12 лет. Вероятно, вскоре после этого он умер. Было ему тогда около ста лет.

Апостол Иаков – сводный брат Иисуса, один из четырех сыновей Иосифа от первого брака. Кроме него, есть еще два апостола с таким же именем – Иаков Алфеев и брат Иоанна Богослова Иаков Зеведеев. Оба они входят в состав двенадцати ближайших учеников. Брат Господень же был апостолом от семидесяти. Его еще называют Младшим и Праведным.

Он становится первым епископом Иерусалима. Праведность его была так высока, что его уважали даже враги. В отличие от других апостолов он все время жил в Иерусалиме, там проповедовал. Благодаря ему последователей Христа там было очень много. Когда в 51 году состоялся Первый Апостольский собор, Иаков председательствовал на нем. И главный вопрос, принимать ли язычников в лоно христианства, был решен положительно его веским словом.

30 лет епископствовал брат Господень в Иерусалиме. Многие принимали веру во Христа только по доверию к нему. Такой авторитет пугал его врагов. В 63 году его поставили на крыше Иерусалимского храма и приказали отречься. Но апостол продолжал свою многолетнюю проповедь и там. Тогда его столкнули вниз. Умер он не сразу. Его добили камнями. Последние слова Иакова были: «Господи, прости их! Они не ведают, что творят!»

Перу апостола принадлежит одно из новозаветных посланий и древнейшая литургия, впоследствии обработанная Василием Великим и Иоанном Златоустом. Сейчас ее служат сирийские христиане. Также ему приписывается уже знакомое нам протоевангелие Иакова.

Царь Давид, он же пророк, он же Псалмопевец – одна из самых ярких фигур Ветхого Завета. Жил он за тысячу лет до Христа. Восьмой сын, самый младший, старейшины Вифлеема Ессея. С детства пас отцовских овец, играл на гуслях и сочинял песни. Мы их теперь называем Давидовыми псалмами. Сочинял он их всю жизнь, и по ним можно увидеть, какой она была сложной и бурной. В них и искреннее раскаяние в грехах (Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей – пс. 50), и отчаяние брошенного союзниками и загнанного врагами (Господи! как умножились враги мои! Многие восстают на меня… пс. 3), и ликование верующего человека с благодарным сердцем (Всякое дыхание да хвалит Господа – пс. 150). В его псалмах мы читаем пророчества о пришествии Миссии, его страданиях и воскресении. Собранные вместе и дополненные произведениями других поэтов, они составляют Псалтирь, самую употребляемую у всех христиан на богослужениях книгу Ветхого Завета.

Когда Давид был почти мальчиком, он метким броском камня из пращи убил богатыря Голиафа, чем решился исход битвы с филистимлянами. Позже пророк Самуил тайно помазал его на царство. Об этом узнал царь Саул, который всюду его преследовал, гонялся за ним со своими отрядами по пустыням, чтобы убить его. В конце концов Давид становится царем, объединяет два еврейских государства в одно и делает столицей Иерусалим.

Нередко он сбивается с пути, грешит, теряет престол. Но находит в себе мужество, мудрость и кротость — кается и возвращает царство. Умер Давид в глубокой старости с непоколебимой верой в то, что его престол устоит вовеки, как сказал ему Господь. И он устоял, потому что из рода царя-псалмопевца произошел Спаситель мира, Который царствует вечно.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви