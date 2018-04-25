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Театр Геннадия Гладкова «ТЕРРИТОРИЯ МЮЗИКЛА» представляет мюзикл-детектив для детей и взрослых.

Историю о юном детективе и таинственном похищении вкуснейшего варенья написал шведский писатель Ингемар Фьель. Его тонкий и неспешный скандинавский юмор пришелся по вкусу создателям одного из первых в СССР частных театров «Детектив» — народным «Шерлоку Холмсу» и «доктору Ватсону» Василию Ливанову и Виталию Соломину. Для репертуара театра они заказали своим друзьям поэту-песеннику Юрию Энтину и композитору Геннадию Гладкову детский мюзикл по мотивам повести шведского автора. История им понравилась и была превращена в динамичный, полный юмора музыкальный спектакль для семейного просмотра.

В спокойном и мирном городке Елсо — переполох! Совершено небывалое по своей дерзости преступление: из суперлавки Барсука Бонифация украдены целых десять банок малинового варенья! Кто же распутает это преступление века? Как в любом уважающем себя детективе, под подозрение попадают все жители сказочного городка: Заяц Гвидон, Лиса Амалия, Волк по прозвищу Клык Потрошитель, Ромуальд Росомаха — таинственная личность из ЭКУПУСИ (Экологического Управления по учету Сосновых Игл) и даже сам хозяин суперлавки Барсук Бонифаций со своей многодетной супругой Бибианой. Но коварному преступнику не уйти от заслуженной кары, потому что за дело берется сам Иохим Лис — детектив с дипломом.

Вернули к жизни этот замечательный театральный материал белорусские постановщики во главе с режиссером Анастасией Гриненко: «Когда моя дочка была маленькой, нам нравилось слушать песни из «Иохима Лиса», но что это за «Лис» такой, я не имела понятия. Уже после нашего знакомства с композитором Геннадием Гладковым он как-то включил записи с песнями и сказал: «У меня есть всеми забытый, но очень хороший детский материал». Это и был «Иохим Лис». Когда мы, наконец, по крупицам собрали пьесу, оказалось, в ней присутствует не только мелодичная музыка, но и неожиданный сюжет, ведь большинство сказок, которые идут в театрах, всем известны, а здесь — совершенно новая история. Никто не знает, что будет дальше.

Захватывающий детективный сюжет, мелодичные шлягеры Геннадия Гладкова, неисчерпаемый юмор стихов Юрия Энтина, яркие костюмы… Веселое динамичное зрелище с танцами и «живым» вокалом гарантируют зрителям хорошее настроение и море позитива. Спектакль понравится не только детям, но и их родителям.

Место проведения: 7 апреля в 12.00, Русский драмaтический театр Литвы (ул. Й. Басанавичяус, 13). Продолжительность спектакля 1.45 (2 отделения).