Иран и Ирак подписали соглашение о запуске платежного механизма между странами

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Главы центральных банков Ирана Абдольнасер Хеммати и Ирака Али аль-Аллаг подписали соглашение о запуске платежного механизма между странами после переговоров членов делегаций двух государств, проходивших в Багдаде.

Основным направлением соглашения является устранение препятствий при оплате иракской стороной электричества и газа, импортируемых из Ирана. Данный платежный механизм также будет задействован при расчетах за другие товары.

«В настоящее время как в государственном, так и в частном секторе существует значительный объем экспорта (с Ираком. — Прим. БЕЛТА), но существуют недостатки в банковской системе, и экспортеры сталкиваются с проблемами», — отметил Абдольнасер Хеммати.

31 января текущего года специальный механизм транзакций с Ираном был зарегистрирован во Франции с участием двух других стран Евросоюза — Германии и Великобритании. Данный инструмент будет служить в первую очередь для торговли с Ираном товарами агропромышленного сектора и медикаментами. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан подчеркнул, что этот важный элемент политики, который направлен на поддержку ядерного соглашения с Тегераном и поддержку коммерческих отношений с этой страной, уточнив, что данный шаг позволит европейским компаниям, которые этого пожелают, продолжать легальную торговлю с Ираном.

В свою очередь министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф приветствовал создание Великобританией, Германией и Францией механизма для торговых расчетов с Тегераном в обход санкций США. 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий. Данная сделка, которая была заключена в 2015 году, ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС.

Госдепартамент США сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Первая часть американских санкций возобновила действие в ночь на 7 августа. Эти ограничительные меры охватили автомобилестроительный сектор Ирана, торговлю золотом и рядом металлов. Оставшиеся санкции, в том числе против иранского нефтяного сектора, вступили в силу 5 ноября.

belta.by