Иран подает в суд: «Санкции – преступления против человечности»

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Президент Исламской республики Иран Хасан Роухани назвал введенные США антииранские санкции преступлениями против человечности. Он сообщил, что Иран обратится в юридические инстанции.

«Я поручил министру иностранных дел подготовить иск против лиц, ответственных за введение санкций. Он будет представлен в иранские суды, и если те сочтут иск обоснованным, мы обратимся в Международный суд», — заявил глава государства.

«Задача, которую ставят перед собой американцы, ясна. Они хотят вернуться в Иран и вновь править нами. Санкции призваны сбросить существующую власть и заменить ее на другую, более сговорчивую», — сообщил он, выразив уверенность, что у США ничего не получится.

Напомним: санкции, призванные заставить Иран отказаться от разработки ядерного оружия, средств его доставки, а также спонсирования террора, вступили в силу 5 ноября 2018 года. Для их введения была выбрана 39-я годовщина захвата американского посольства в Тегеране в дни Исламской революции.

В январе 2019 года верховный руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи был вынужден признать, что санкции работают. «Американцы заявляют, что эти санкции беспрецедентны – так оно и есть. Но и поражение, которое, по воле Аллаха, ждет США, также будет беспрецедентным», — сказал он.

NEWSru.com.il