Иран в четыре раза увеличил степень обогащения урана

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Иран объявил об увеличении в четыре раза степени обогащения низкообогащенного урана. Об этом сообщает Tasnim.

Агентство приводит слова высокопоставленного чиновника на ядерном объекте Натанз. По его словам, речь идет об уране со степенью обогащения до 3,67%.Такое решение одобрил Высший совет национальной безопасности Ирана.

Тегеран уже проинформировал МАГАТЭ о своих действиях, однако в агентстве пока не прокомментировали эту информацию.

В свою очередь Associated Press отмечает, что «увеличение производства в четыре раза может означать, что Иран, вероятно, выйдет за рамки ограничений запасов урана, установленных ядерным соглашением».

В начале мая Иран отказался выполнять часть договоренностей по ядерной сделке со странами Запада.

Позже в Персидском заливе произошло обострения ситуации вокруг Ирана и США сосредоточили в этом регионе как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Как пояснили в Пентагоне, это ответ на «признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в свою очередь, говорил, что Иран не намерен вести войну с США, но продолжит сопротивление Вашингтону.

korrespondent.net