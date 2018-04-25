Иран впервые запустил крылатую ракету с подводной лодки собственного производства

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Вооруженные силы Ирана произвели сегодня первый успешный запуск крылатой ракеты с подводной лодки собственного производства типа «Гадир». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

По его данным, испытания прошли в ходе масштабных военно-морских учений «Велаят-97» в Оманском заливе. Пуск производился из подводного положения.

В маневрах, которые начались 22 февраля, участвует более 100 единиц военной техники, включая подводные лодки, миноносцы, ракетные корабли, самолеты и вертолеты. В учениях впервые задействована субмарина «Фатех», представленная президентом Ирана Хасаном Роухани в феврале.

По информации иранских СМИ, подводная лодка водоизмещением 600 т оснащена современным вооружением, в том числе торпедами, морскими минами и крылатыми ракетами, которые могут быть запущены из подводного положения.