Иранцам запретили выгуливать собак в публичных местах

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Комиссар полиции Тегерана Хосейн Рахими заявил, что иранские власти запретили выгул собак в публичных местах. Как сообщает агентство Anadolu , об этом высокопоставленный полицейский рассказал на заседании клуба молодых журналистов.

Рахими объяснил решение тем, что собаки пугают людей. Запрет касается не только парков, но и дворов. При этом собак разрешается возить в автомобилях. Агентство напоминает, что в одном из районов столицы местные власти взвешивали подобный запрет после нападения собаки на женщину.

Напомним: в мае 2018 года в социальных сетях распространился видеоролик, запечатлевший нападение на мужчину, гулявшего с собакой в парке. Нападавший заявляет, что выгуливать собак – преступление, а его жена – что собаки грязные животные, которых нужно держать подальше от детей.

NEWSru.co.il