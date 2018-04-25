Иранский парламент отправил в отставку министра экономики

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Депутаты Меджлиса (парламента) Ирана проголосовали за отставку министра экономики и финансов страны Масуда Карбасиана, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство «Мехр».

По данным иранского агентства, 137 парламентариев отдали свои голоса за отставку министра, в то время как 121 были против такого шага. Два депутата воздержались от голосования. Вопрос был поставлен на голосование по требованию 33 депутатов по причине «отсутствия прозрачности в экономике страны и проблем, вызванных колебаниями валютных курсов и нарушениями банковской системы».

В начале августа иранский парламент уже проголосовал за отставку министра по делам кооперативов, труда и социального обеспечения Али Рабийи, который занимал этот пост с 2013 года.

Кроме того, парламентарии уже требовали от президента страны Хасана Роухани отставки еще нескольких министров, отвечающих за экономические вопросы. В начале августа парламент дал Роухани месяц, чтобы отчитаться по действиям правительства по преодолению экономических проблем. Роухани согласился предстать перед парламентом, но назвал требования депутатов антиконституционными.

Подобные решения со стороны законодательного органа Ирана принимаются на фоне нестабильной экономической ситуации в стране, вызванной восстановлением санкций со стороны США и трудностей с ведением бизнеса с европейскими партнерами.

Президент Ирана Хасан Рухани в минувшую субботу в телеобращении призвал сограждан к единению в связи с ухудшающейся экономической ситуацией.

В начале августа курс иранского риала по отношению к доллару на черном рынке вырос до рекордных 120 тыс. В конце мая этот показатель составлял 65 тыс. риалов за 1 доллар. Эти процессы спровоцировали рост инфляции и повышение цен на потребительские товары и топливо. В нескольких городах Ирана начались протесты против ухудшающейся финансовой ситуации.

Отметим, согласно конституции Ирана, Медждис может вынести на голосование вопрос об отставке любого члена правительства. Если министру отказано в доверии, у президента есть три месяца, чтобы найти ему замену.

NEWSru.com