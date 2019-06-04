Ирена Вейсайте удостоена престижной награды Польши

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Польский Фонд «Пограничье» удостоил профессора Ирену Вейсайте одной из престижных наград страны.

Министерство культуры заявило, что это одна из самых престижных оценок в Польше. Ею награждают и с целью популяризации труда сегодняшних»строителей мостов», которые продвигают идеи пограничья, ломают старые стереотипы, наводят мосты между различными народами и религиями.

Торжественная церемония состоялась в минувшую пятницу в польском Сейнай, где проживает многочисленная община польских литовцев.

Литовский литературовед, театровед и театральный критик, общественный деятель, автор трудов по литературе Западной Европы и истории театра И.Вейсайте удостоилась награды за практику этоса пограничья, творчество и жизненную позицию.

«Ирена Вейсайте смогла с пониманием и сочувствием к другому соединить мир до Холокоста и после Холокоста, объединить еврейскую и литовскую идентичность, объединить мир межвоенной интеллигенции и современную реальность, вовлечь так много молодых современных людей в высокую культуру. Хочется выразить бесконечную благодарность и надежду, что Ирена, как медиум, продолжит вести нас, чтобы мир и история больше не превратились в страшный сон», — сказал на церемонии министр культуры Литвы Миндаугас Кветкаускас.

Создатель Фонда открытой Литвы проф. И.Вейсайте посвятила свою жизнь театральной критике, обучению студентов, развитию гражданского общества как в независимой Литве, так и в Центральной и Восточной Европе. После восстановления независимости Литвы И.Вейсайте инициировала множество проектов по культурному обмену.

Родившаяся в 1928 году в Каунасе И.Вейсайте опубликовала более 200 публикаций в литовской и зарубежной прессе, является соавтором многих учебников и составителем нескольких книг.

Профессор ранее была удостоена звания «Толерантный человек», медали Барборы Радвилайте, Большого командорского креста ордена «За заслуги перед Литвой», Офицерского Креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса и других наград.

Премия «Человек пограничья» учреждена обосновавшимся в Сейнай Фондом народов, культур и искусства «Пограничье».

Титула «Человек пограничья» удостоились также польский поэт Ежи Фицовски, литовский поэт, эссеист Томас Венцлова, эстонский композитор Арво Пярт, украинский эссеист, историк и публицист Богдан Осадчук и итальянский писатель Клаудио Магрис.

BNS