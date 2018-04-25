Ирландцы хотят иметь возможность развестись

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Референдум «о разводах» состоится в Ирландии в мае, одновременно с европейскими и муниципальными выборами.

В ходе плебисцита, гражданам «Изумрудного острова» предстоит ответить на вопрос оставить или убрать статью Конституции страны, определяющую срок, когда супружеская пара проживает раздельно, как необходимое условие для расторжения брака.

Опрос исследовательской компании Behaviour & Attitudes показал, четверо из пяти ирландцев хотели бы иметь возможность подавать заявление о разводе хотя бы на два года раньше, чем предусматривает ирландское законодательство. Сейчас, согласно действующим нормам, супруги должны прожить отдельно четыре из пяти последних лет совместной жизни прежде, чем получить право обратиться в суд для расторжения брака.

Около трети опрошенных готовы запастись терпением и подождать два года перед подачей официального прошения о разводе, а 26% не хотят ждать и хотели бы иметь возможность подавать заявление, когда заблагорассудится. Нашлись и те, кто остается сторонником консервативных ценностей, — 11% респондентов вполне устраивает четырехлетний период ожидания перед обращением в суд.

Впрочем, даже с учетом четырехлетнего раздельного проживания, дающего право подавать на развод, за нынешнее поколение ирландцев можно порадоваться — оно в принципе имеет такую привилегию, как развод. Поправка, устранившая конституционный запрет на разводы в стране, была одобрена на референдуме только в ноябре 1995 года (тогда «за» снятие ограничений проголосовали 50,28%, «против» — 49,72%). Новый референдум, сокращающий срок ожидания, может быть проведен уже в мае текущего года.

По данным Евростата, в Ирландии зафиксирован самый низкий уровень разводов среди 28 стран-членов ЕС (0,7 развода на 1 тыс. человек в 2015 году). Самые худшие показатели у Литвы и Дании — 3,2 и 2,9 развода на 1 тыс. человек соответственно.

russianireland.com