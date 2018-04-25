Ирландии требуются строители из-за рубежа

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Ирландская ассоциация предпринимателей (IBEC) считает, что в стране катастрофически не хватает квалифицированных строителей.

В соответствии с правительственным планом развития, стране необходимо 80000-100000 строителей. За прошедшие 2 года число занятых в индустрии увеличилось на 26000 человек, однако для реализации проектов необходимо еще от 60000 до 80000 рабочих.

До кризиса 2008-2015 г., в Ирландии трудились 120000 строителей. В прошлом году было построено 18500 объектов жилья, в 2019 году должно быть завершено 22000 домов, а в планах на 2020 год – 25000 объектов.

В отчете, подготовленном IBEC предприниматели критикуют как Британское, так и Ирландское правительство за то, что стороны не предпринимают всех возможных шагов для минимизации экономического ущерба после выхода Британии из ЕС.

Предприниматели заявляют – BREXIT уже наносит ущерб бизнесу и экономике из-за того, что компании вынуждены делать дополнительные запасы в связи с неопределенностью статуса границы между Республикой и Северной Ирландией.

IBEC так же отмечает снижение темпов роста ирландской экономики. В 2018 году ВВП страны выросло всего на 4.9%, что ниже показателей 2015-2017 годов.

russianireland.com