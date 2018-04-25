Ирландия будет отмечать 9 мая

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Возможно, ирландцы получат еще один выходной день, который выпадает на 9 мая. Но, на острове, «банковский выходной» будет означать не известный нам «День Победы», а «День Европы».

С инициативой объявить: «День Европы» общеевропейским выходным днем, выступила Испанская ассоциация сторонников Единой Европы, а поддержали Евродепутаты.

«День Европы» ознаменует первое упоминание о Единой Европе сделанное министром иностранных дел Франции Робертом Шуманом в 1950 году.

Формально 9 мая, давно уже существует как «День Европы», но инициатива сделать его выходным, наверняка будет широко поддержана соотечественниками, поскольку вопрос о переносе празднования «Дня Победы» на ближайший выходной будет решен раз и на всегда! Традиционные народные гуляния, автопробеги и другие патриотические акции можно будет проводить вместе с остальными европейцами без необходимости отпрашиваться с работы.

Пока неизвестно, когда решение о новом выходном дне будет принято Европарламентом, однако предложение уже поддержано депутатами Ирландского парламента, а учитывая, что первый понедельник в Ирландии уже и так является банковским выходным, возможность получения двух выходных дней в одну неделю, приветствуют трудящиеся страны, сообщает The Journal.ie

russianireland.com