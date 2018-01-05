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Ирландская авиакомпания CityJet инвестирует в Вильнюсе 2 млн. евро, расширяет команду

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2018 01 05, 15:00   |   Комментариев: 0

Ирландская региональная авиакомпания CityJet, которая в августе прошлого года учредила в Литве дочернее предприятие, расширяет деятельность в регионах Скандинавии и Балтийских стран – в Вильнюсе она намерена трудоустроить 40 человек. Общие инвестиции будут превышать 2 млн. евро.

Авиакомпания сообщила, что расширяет сеть обслуживания самолетов других авиакомпаний и ищет в Вильнюсе 10 пилотов и еще 30 других специалистов.

“Наша деятельность в Вильнюсе началась недавно и в литовской столице мы ищем пилотов и членов экипажей, которые могут обслуживать полеты в Балтийских и Северных странах”, – сказал для пресс-релиза учредитель и глава компании Пэт Байрн.

Как утверждает авиакомпания, в Вильнюсе у нее два самолета Bombardier CRJ, их арендует скандинавская авиакомпания SAS.

У CityJet во всей Европе 45 самолетов, в компании работает 1250 человек.

BNS

Метки: 

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