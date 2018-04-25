Искусство науки

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Вильнюсское городское самоуправление подготовило проект договора с Вильнюсским университетом, по которому центр стоимостью 3,95 млн евро должен быть оборудован на месте теперешнего планетария Вильнюсского университета на проспекте Конституциес.

«В центре планируется оборудовать 8 лабораторий направления STEAM, в каждой из которых будет по 15 рабочих мест для учащихся. В помещениях появятся лаборатории природоведения, химии, физики и астрофизики, световых технологий, визуального программирования, мобильных технологий, цифрового производства и инженерии», – в комментарии BNS указал руководитель отдела по связям с общественностью Вильнюсского университета Эрвинас Спудис. В проекте договора предусмотрено, что в центре будет проводиться обучение учащихся, воспитательная работа, будут работать кружки, лагеря, подготовка к экзаменам и олимпиадам. Также здесь будут организованы учебные исследования на актуальные темы в области просвещения, а также мероприятия по популяризации науки и олимпиады. Центр STEAM планирует принять более 1400 педагогов и около 9000 учащихся в год.

По словам Э. Спудиса, здание теперешнего планетария Вильнюсского университета разрушать не собираются. При его реконструкции будет существенно изменена планировка помещений, оборудованы новые окна, выполнены отделочные работы, приведен в порядок фасад здания. Также планируется оборудовать небольшую надстройку, поднять перекрытие, обновить инженерные сети. Вильнюсский университет и самоуправление собираются выделить на проект по 300 тыс. евро, большая часть средств будет выделена из фондов Европейского союза.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt