“Исламское государство”* пригрозило США терактами в ответ на решение Трампа о Иерусалиме

Террористическая группировка “Исламское государство”* предупредила о подготовке терактов на территории США в ответ на решение администрации президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. Соответствующие угрозы размещены в аккаунтах боевиков в мессенджере Telegram.

“Мы будет проводить больше операций на вашей земле, до последнего часа, и мы сожжем вас огнем войны, которую вы начали в Ираке, Йемене, Ливии, Сирии и Афганистане. Ждите”, – цитирует сообщение террористов Reuters.

Никаких подробностей планирующихся атак боевики не сообщили. Однако они сопроводили свои угрозы изображениями улиц Нью-Йорка, а также изображениями неких устройств, напоминающих бомбы и детонатор.

О признании Иерусалима столицей Израиля Трамп заявил в середине минувшей недели. После этого в регионе произошли вспышки насилия, участились запуски ракет, а “Хамас” объявил “день гнева”, призвав арабскую молодежь и активистов всех палестинских фракций к новому этапу восстания.

Решение Трампа вызвало негативную реакцию руководителей ряда арабских и прочих стран. В Турции прошел экстренный саммит Организации исламского сотрудничества. Участники форума призвали все страны признать Восточный Иерусалим столицей Палестинской автономии. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас также заявил, что США не смогут более выступать посредником в палестино-израильском мирном процессе.

Статус Иерусалима – одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают на том, что Иерусалим является “единой и неделимой” столицей Израиля. Палестинцы же хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

NEWSru.com

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