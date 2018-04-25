Испанца лишили права опеки над детьми за курение

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Курильщик из испанского города Кордоба потерял право опеки над своими детьми после того, как они пожаловались, что в его доме им приходится постоянно вдыхать сигаретный дым, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

«В этой ситуации совершенно очевидно, что безответственный образ жизни отца угрожает здоровью детей. Он игнорирует все, кроме своей зависимости», — говорится в тексте приговора суда. С 2017 года мужчина делил опеку над своими детьми 10 и 13 лет с бывшей женой.

По данным ВОЗ 2004 года, пассивному курению подвергаются 40 процентов детей, 33 процента некурящих мужчин и 35 процентов некурящих женщин по всему миру. Ежегодно от причин, связанных с пассивным курением, умирают 600 тысяч человек.

После принятия антитабачного закона в 2011 году в Испании запрещено курение в закрытых общественных местах, а также рядом со школами, больницами и детскими игровыми площадками. Тем не менее, закон не запрещает курить в присутствии несовершеннолетних на территории частной собственности.