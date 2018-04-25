Испания — главный пункт въезда мигрантов в Европу

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В 2018 году в Испании попросили политического убежища 55,6 тысячи человек, что является самой высокой цифрой за всю историю страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, по предварительным оценкам Aгентства ООН по делам беженцев, 40 процентов, подавших заявление в прошлом году, прибыли из Венесуэлы. По сравнению с предыдущим годом число прошений от граждан этой страны выросло вдвое.

Как заявила замминистра внутренних дел Исабель Гойкоэчеа, правительство предоставит венесуэльцам, находящимся в Испании, резиденцию «по гуманитарным основаниям», предусмотренную Законом о предоставлении убежища и о беженстве. По данным регистрации по месту жительства, на 1 января 2018 года в Испании проживали более 95 тысяч граждан Венесуэлы.

Прогнозы на 2019 год говорят о том, что число заявлений о политическом убежище может увеличиться еще на 23 тысячи до 78,5 тысячи.

На втором месте по числу заявлений о предоставлении политического убежища – колумбийцы, третье место занимают сирийцы. 2,5 тысячи прошений подали граждане Гондураса, 2,3 тысячи – Сальвадора, по 2 тысячи – украинцы и палестинцы.

azertag.az