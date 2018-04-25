Испания может заблокировать соглашение по Brexit

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Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна заблокирует соглашение по Brexit, если в нем не будет указано, что испанские власти могут вести прямые переговоры с Британией по поводу Гибралтара. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 20 ноября.

Санчес отметил, что испанские власти 72 часа назад выяснили, что в проекте сделки по Brexit не оговаривается характер переговоров между сторонами по поводу Гибралтара. Он напомнил, что пролив «представлен» Великобританией, однако он «не принадлежит» ей.

«Как страна мы не можем признать то, что будет в будущем происходить с Гибралтаром, будет зависеть от переговоров Великобритании с ЕС. Это должно быть то, что будут обсуждать и о чем договорятся Великобритания и Испания. Это не гарантировано ни в соглашении о выходе, ни в будущей декларации. Поэтому, мне жаль об этом говорить, но на сегодняшний момент проевропейское правительство, которым является Испания, проголосует, если не будет изменений, против Brexit в таком виде», – сказал Санчес в ходе конференции The Spain Summit, организованной журналом Economist.

По словам Санчеса, вопрос о совместном суверенитете Великобритании и Испании над Гибралтаром должен стать предметом обсуждения «в течение трех лет переходного периода» (выхода Великобритании из ЕС). По его мнению, сейчас ставится под вопрос «способность Испании вести переговоры».

Накануне стало известно, что министры стран ЕС поддержали проект соглашения о выходе Великобритании из союза. Об этом сообщил главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Тереза Мэй считает, что ее план по Brexit − наилучший для Великобритании и у него нет альтернатив.

korrespondent.net