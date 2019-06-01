Испания обучит конфликтующие страны как защитить школы

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Испания будет обучать военный и гражданский персонал из стран, находящихся в зоне конфликта, методам защиты школ, учителей и учащихся. Об этом заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель на III Международной конференции безопасных школ, проходившей в Пальме.

Организации, занимающиеся вопросами образования, объединились в 2010 году в глобальную коалицию для решения проблемы нападений на школы, университеты, учителей и учащихся. Такие организации, как УВКБ ООН, Human Rights Watch, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и «Save the Children», объединили свои усилия для согласования общей стратегии защиты учащихся и преподавателей. Проект, объявленный Ж.Борреллом, является частью действия этой коалиции, в которую входит Испания.

Программа будет состоять из стажировки продолжительностью около недели в Мадриде для должностных лиц стран, которые подписали совместную декларацию этой коалиции и живут в условиях войны или под угрозой терроризма. При выборах стран приоритет будет отдаваться тем, которые включены в рамки действий испанского сотрудничества, среди которых такие страны, как Мали или Мавритания.

На данный момент 89 стран являются частью этой коалиции.

Согласно последнему отчету этой организации, в период с 2014 по 2018 год в 34 странах было совершено 14 000 нападений.

По оценкам ЮНИСЕФ, более 100 миллионов детей школьного возраста живут в зонах конфликта, 24 миллиона детей не посещают школы из-за того, что здания учебных заведений разрушены, не осталось учителей или из-за страха.