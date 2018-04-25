Испания – один из главных претендентов на помощь ЕС для борьбы с безработицей

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Согласно анализу данных трудового рынка Евросоюза, одним из главных получателей помощи из европейского фонда по безработице станут Испания и Греция, где наблюдается самый высокий уровень безработицы в ЕС – 14,1 процента и 18 процентов соответственно. Фонд для помощи в ситуации безработицы будет обладать бюджетом 55 миллиардов евро.

По словам немецкого министра финансов Олафа Шольца, заявившего о необходимости помощи странам, столкнувшимися с проблемами безработицы на фоне финансового кризиса, средства, выделенные в рамках программы помощи подлежат возврату после того, как страна выйдет из рецессии.

Ситуация, сложившаяся на рынке труда Испании, делает эту страну одним из главных претендентов на данный механизм поддержки. В минувшую пятницу правительство страны одобрило закон о дополнительной помощи в ситуации безработицы лицам старше 52 лет в размере 433 евро в месяц.

В настоящее время уровень безработицы в Испании в два раза выше, чем в среднем по зоне евро и ЕС — 14,1 процента. Особое беспокойство вызывает ситуация с занятостью среди молодежи, где уровень безработицы достигает 32,6 процента, тогда как в среднем по ЕС этот показатель равен 14,4 процента.

azertag.az