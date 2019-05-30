Испания призывает Евросоюз выделить больше средств Марокко на удержание потока мигрантов

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На испанское побережье в этом году прибыло на 24 процента мигрантов больше, чем в 2018 году. Испания намерена сократить их число почти вдвое.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на испанские СМИ, принимая во внимание эти данные и зависимость от Марокко в вопросе сдерживания потоков, правительство Испании усиливает давление на Европейский союз с целью открытия многолетнего фонда поддержки страны Магриба.

Глава департамента международных отношений и миграции МВД Элена Гарсон и глава Генерального комиссариата по делам иностранцев и границ Хуан Энрике Таборда обратились к Брюсселю с просьбой как можно скорее направить Марокко обещанную помощь в размере 140 млн долларов.

По официальным данным, марокканские власти в этом году пресекли отток около 25 тыс. мигрантов в Испанию, что на 30 процентов больше, чем за тот же период 2018 года, и ликвидировали 50 сетей торговли людьми, что на 63 процента больше, чем в предыдущем году.