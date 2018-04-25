Испания в случае Brexit планирует предоставить резиденцию 400 000 британцам

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Испания легализует нахождение британских резидентов в Испании, даже тем, кто сегодня не зарегистрирован как постоянный житель.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на El Pais, правительство Испании планирует выдать новые разрешения примерно 400 000 британцам, если Великобритания внезапно покинет ЕС и британские резиденты останутся в подвешенном состоянии. Это одна из мер, оказавших наибольшее влияние на план действий в чрезвычайных ситуациях, который будет утвержден в эту пятницу Советом министров.

Королевский декрет-закон распространяет все ожидаемые преимущества нахождения на Гибралтар, хотя в нем четко говорится, что Испания будет иметь право вето на положение британской колонии в любом будущем соглашении между Лондоном и Брюсселем. Все решения, которые каким-то образом продлевают статус-кво британских компаний и граждан в Испании подчиняются ключевому требованию: Соединенное Королевство применяет аналогичный режим к Испании.

Декрет-закон защищает практически всех англичан, обосновавшихся в Испании. По оценкам правительства, документы будут выданы примерно 400 000 гражданам.