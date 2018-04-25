Испания – вторая страна НАТО, которая меньше всего тратит на оборону

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Среди всех стран-участниц НАТО Испания занимает второе место из числа тех, что тратят меньше всего средств на поддержание обороноспособности страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в прошлом году расходы на армию Испании составили всего 0,93 процента от ВВП – столько же, сколько и у Бельгии, а меньше всего на эти цели направил Люксембург (0,53 процента), что помимо всего прочего можно объяснить размерами этого карликового государства и численностью его вооруженных сил.

Об этом говорится в ежегодном официальном докладе Североатлантического альянса.

В то же время испанские власти увеличили инвестиции в оборудование и вооружение, превзойдя более чем на 3 процента минимальный порог, установленный в размере 20 процентов. По данному показателю Испания занимает уже 12-е место из 29. Это стало возможным благодаря вводу в эксплуатацию кораблей F-110 и танков Dragon.