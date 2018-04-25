Испанская полиция нашла 67 кг кокаина внутри ананасов

По подозрению в наркоторговле задержано семь человек: трое из них в Мадриде, четверо – в Барселоне.

Как рассказали в полиции, для перевозки наркотиков использовали полые ананасы. Мякоть тщательно вынимали и на её место помещали цилиндры со спрессованным кокаином, которые были покрыты воском или парафином жёлтого цвета. Таким образом, преступники перебивали запах кокаина, что усложняло его обнаружение. Агентам пришлось вскрыть каждый фрукт, чтобы извлечь все пакеты, которые содержали по 800-1000 г порошка.

В ходе следствия было установлено, что одна из компаний по импорту фруктов занималась поставками психотропных веществ из Латинской Америки.

На этот раз партия ананасов прибыла из Коста-Рики в порт Сетубаль (Португалия) для последующей транспортировки по суше в Мадрид, где в момент отгрузки товара на складе была произведена полицейская операция.

noticia.ru