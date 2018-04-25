Испанское правительство запустило процесс перезахоронения Франко

Правительство Испании приняло декрет, который вносит изменения в Закон об исторической памяти и позволяет провести эксгумацию и перезахоронить тело Франсиско Франко, который покоится в Долине павших под Мадридом.

В пятницу, 24 августа, о решении властей объявила заместитель председателя правительства Испании Кармен Кальво на пресс-конференции по завершении заседания Совета министров.

В документе правительства говорится о «срочном характере» перезахоронения. Семье Франкопредоставили срок до середины сентября, чтобы определить, куда перенести могилу каудильо. Если родственники не выразят свои пожелания по этому поводу, решение предстоит принять правительству.

Что касается непосредственно проведения эксгумации, вице-премьер назвала сроки от 1 до 12 месяцев.

В Долине павших под Мадридом наблюдается небывалый наплыв посетителей после того, как власти Испании объявили, что останки Франсиско Франко, находящиеся в комплексе, будут извлечены и перезахоронены.