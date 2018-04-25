Испытания ЛЭП в режиме «острова» отложены из-за риска в Калининграде

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Решение отложить испытание систем электропередачи Балтийских стран в изолированном режиме «острова» было принято в связи с риском того, что такое же испытание в Калининградской области РФ не будет успешным, заявил оператор инициировавшей перенос испытаний эстонской компании Elering.

«Перенос испытаний точно не означает замедление или приостановку действий по подготовке к этому испытанию. Напротив, мы и далее прилагаем усилия для развития сетей, администрирования сетей и организации рынка в областях, а также продолжаем дискуссии с нашими латвийскими и литовскими коллегами, стремясь согласовать новое время для испытаний», – заявил в пресс-релизе глава компании Таави Вескимаги.

Операторы систем электропередачи Эстонии и Латвии во вторник заявили, что откладывают на неограниченный срок запланированные на 8 или 29 июня испытания в режиме «острова» по причине решения России провести такие испытания в Калининградской области. В Калининграде они состоятся 24-26 мая.

«По плану испытания в Калининградской области продлятся 72 час, и с учетом этого, а также того, что таких крупномасштабных испытаний ранее не проводилось, велика вероятность того, что оно будет безуспешным, а в таком случае российская электроперадающая компания перед самым днем испытания в Балтийских странах потребует, чтобы оно было отложено. Elering действительно не видит возможности для проведения испытания в Балтийских странах в одностороннем порядке, без согласования с операторами России и Белоруссии», – утверждает Т. Вескимаги.

Он добавил, что Балтийская система должна быть десинхронизирована от российской «при разумном сотрудничестве, а не в поиске конфронтации», которую могут вызвать односторонние действия.

Т. Вескимаги также отметил, что для проведения испытания Балтийских систем необходимо обеспечить и дополнительные производственные мощности, а в этом случае, если испытания в Калининграде будут неудачными, невозможно будет обосновать расходы.

Во время испытаний системы ЛЭП Литвы, Латвии и Эстонии на 12 часов будут полностью отключены от контролируемого Москвой кольца БРЕЭЛЛ и должны будут действовать независимо, однако будут соединены со Скандинавией и Польшей. По информации Elering, при отключении от российской сети потребуется отключить девять соединений, а связывающих страны Балтии с Россией и Беларусью.

Во вторник литовский оператор системы электропередачи Litgrid сообщил, что будет идти поиск новой даты испытаний в Балтийских странах.

BNS