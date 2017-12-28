ИСРЛ: “тень” на рынке крепких алкогольных напитков в Литве продолжает расти

Аналитики Института свободного рынка Литваы (ИСРЛ) подсчитали, что с улучшением экономического положения в целом масштабы теневой экономики в стране сокращаются, но на рынке крепких алкогольных напитков продолжает расти из-за увеличившихся акцизов.

“На рынке подакцизных товаров мы фиксируем противоположные тенденции, нежели в других областях. Экономика растёт, и доходы людей увеличиваются, поэтому в целом уровень теневой экономики в Литве снижается и в этом году составляет четверть валового внутреннего продукта. На рынке алкогольных напитков “тень” напротив, оживилась”, – отметил на пресс-конференции вице-президент ИСРЛ Витаутас Жукаускас.

Согласно подсчётам ИСРЛ, на рынке алкогольных напитков “тень” составляет 24%, между тем как в 2015 г. её доля достигала 22% всего рынка. Но общая теневая экономика, в 2015-м достигавшая 26%, в этом году составила только 24%.

“В то время как легальный алкоголь становится дорогим, люди ищут альтернативу. Одна из них – “тень”, вторая – легальное приобретение в соседних странах. Прогноз оправдался – чем больше в Литве повышаются налоги на алкоголь, тем чаще люди, покупая легальный алкоголь, налоги платят на в Литве, а в соседних странах”, – отметил Жукаускас.

BNS

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