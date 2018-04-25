Исследование: немножко упали цены

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Осенью этого года цены на большинство наиболее необходимых и популярных пищевых продуктов, по сравнению с тем же периодом 2017 года, снижались, однако цены на сливочное масло и свинину не снижались, сообщил портал pricer.lt, который провел исследование цен.

В ноябре стоимость корзины самых необходимых продуктов составила 51,73 евро и стала самой низкой за весь 2018 год. По сравнению с тем же периодом 2017-го цены снизились на 5,8%.

Стоимость пищевой корзины наиболее популярных продуктов за год снизилась на 0,6%, а за ноябрь — на 0,3%, до 37,84 евро.

Аналитики Pricer.lt отмечают, что цены на рынке стабилизировались. По их мнению, не исключено, что подействовали меры, принятые правительством, по регулированию цен, устанавливаемых торговыми сетями.

По информации Pricer.lt, цены в магазинах дешевых продуктов питания и в популярных торговых сетях начали падать, когда Maxima в сентябре снизила цены. Исследование также показывает, что, в частности, теперь в интернет-магазине Barbora, который отказался от продажи самых дешевых продуктов, цены кажутся очень высокими по сравнению с остальными игроками рынка.

Кроме того, по данным Pricer.lt, значительно растут цены на масло Dvaro. Рост цен на сливочное масло в Европе и в Литве продолжался до начала этого года. После этого в Европе цены скорректировались и вернулись к прежнему уровню, в то время как цены на масло в Литве не изменились.

В прошлом году цены на продукты, товары и услуги в Литве приблизились к общеевропейским, а по некоторым позициям стали выше средних по ЕС. При этом по уровню доходов жители Литвы все так же находятся на последних местах из 28 государств Евросоюза.

У домохозяйств Литвы 21,6% всех расходов в прошлом году приходились на продукты питания и безалкогольные напитки, тогда как среднеевропейский показатель — 12,2%, сообщает Eurostat.

Больше всего на продукты питания и безалкогольные напитки в прошлом году тратили домохозяйства в Румынии (27,8% всех расходов), Эстонии (20,3%), Болгарии (19,2%), Венгрии (18,2%), Словакии (18,1%) и Латвии (17,6%).

В свою очередь, наименьшей эта доля расходов была у домохозяйств в Великобритании (8,2%), Люксембурге (8,9%), Ирландии (9,2%), Австрии (9,9%) и Германии (10,6%).

Продукты питания и безалкогольные напитки являются третьей важнейшей статьей расходов домохозяйств после трат на содержание жилья, водоснабжение, электричество, газ и другие виды топлива (24,2% всех расходов) и трат на транспорт (13% всех расходов).

У литовских домохозяйств траты на содержание жилья, водоснабжение, электричество, газ и другие виды топлива в прошлом году составляли 14,8%, а на транспорт — 16%, у латвийских — 21,1% и 12,1% соответственно, а у эстонских – 17,6% и 11,6% соответственно.

Информация «ЛК», BNS