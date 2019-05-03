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Исследователи подсчитали ядерный арсенал США

Автор: Photo courtesy of National Nuclear Security Administration / Nevada Site Office — This image is available from the National Nuclear Security Administration Nevada Site Office Photo Library under number XX-34.This tag does not indicate the copyright status of the attached work. A normal copyright tag is still required., Общественное достояние, Ссылка

Издание The Bulletin of the Atomic Scientists публикует исследование, посвященное ядерному арсеналу США. Как утверждается, американские вооруженные силы располагают примерно 3.800 ядерными боеголовками, 1.750 из которых готовы к применению, а 2.050 находятся в резерве.

Из боеголовок, готовых к применению, 1.300 размещены на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 находятся на базах стратегической авиации в США и 150 боеголовок тактического оружия — в Европе.

Еще 2.385 устаревших боеголовок сняты с боевого дежурства и должны быть утилизированы до 2030 года. С учетом их, ядерный арсенал США насчитывает 6.185 боеголовок.

24 объекта с ядерным оружием расположены на территории 11 американских штатов и пяти европейских государств. Крупнейшее их хранилище расположено недалеко от города Альбукерке в штате Нью-Мексико. Большая часть боеголовок, ожидающих утилизации, находится на специальном предприятии в штате Техас.

Крупнейшим хранилищем американского ядерного оружия вне границ США остается турецкая авиабаза Инджирлик. Здесь находится 50 боеголовок. Напомним, что после провала путча в 2016 году не исключалась возможность вывода ядерного оружия из Турции.

Добавим, что согласно Договору об ограничении стратегических вооружений, к февралю 2018 года США и Россия должны были сократить свои арсеналы до 660 носителей (баллистических ракет наземного и морского базирования, а также стратегических бомбардировщиков). Число боеголовок ограничивалось 1.393.

NEWSru.com

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