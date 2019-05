Исследователи подсчитали ядерный арсенал США

🔊 Воспроизвести

Издание The Bulletin of the Atomic Scientists публикует исследование, посвященное ядерному арсеналу США. Как утверждается, американские вооруженные силы располагают примерно 3.800 ядерными боеголовками, 1.750 из которых готовы к применению, а 2.050 находятся в резерве.

Из боеголовок, готовых к применению, 1.300 размещены на межконтинентальных баллистических ракетах, 300 находятся на базах стратегической авиации в США и 150 боеголовок тактического оружия — в Европе.

Еще 2.385 устаревших боеголовок сняты с боевого дежурства и должны быть утилизированы до 2030 года. С учетом их, ядерный арсенал США насчитывает 6.185 боеголовок.

24 объекта с ядерным оружием расположены на территории 11 американских штатов и пяти европейских государств. Крупнейшее их хранилище расположено недалеко от города Альбукерке в штате Нью-Мексико. Большая часть боеголовок, ожидающих утилизации, находится на специальном предприятии в штате Техас.

Крупнейшим хранилищем американского ядерного оружия вне границ США остается турецкая авиабаза Инджирлик. Здесь находится 50 боеголовок. Напомним, что после провала путча в 2016 году не исключалась возможность вывода ядерного оружия из Турции.

Добавим, что согласно Договору об ограничении стратегических вооружений, к февралю 2018 года США и Россия должны были сократить свои арсеналы до 660 носителей (баллистических ракет наземного и морского базирования, а также стратегических бомбардировщиков). Число боеголовок ограничивалось 1.393.

NEWSru.com