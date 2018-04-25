Источники: Vilniaus prekyba вела о торговых центрах Akropolis NEPI Rockcastle из ЮАР

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Одна из крупнейших бизнес-групп в Литве Vilniaus prekyba вела переговоры о продаже Клайпедского и Шяуляйского торговых центров Akropolis с компанией недвижимости из ЮАР NEPI Rockcastle, которая в июне уже приобрела вильнюсский ТЦ Ozas. Однако сделка, скорее всего, не состоится, утверждают источники BNS.

По словам не связанных между собой, однако знакомых с переговорами источников, компании подписывали протокол намерений, однако переговоры остановились более месяца назад.

Компании обсуждали продажу клайпедского и шяуляйского ТЦ, между тем, о вильнюсском ТЦ переговоры не велись.

Источники называют различные причины прекращения переговоров, однако все они считают, что сделка точно состоится.

Глава департамента коммуникации компании Akropolis Group, входящей в группу Vilniaus prekyba Доминикас Мертинас утверждает, что компания предоставляет информацию только о состоявшихся сделках.

NEPI Rockcastle на просьбу BNS не ответили на просьбу прокомментировать ситуацию.

Эксперты, у которых BNS брало интервью ранее, отмечали, что подобные объекты являются самыми желанными на рынке, особенно среди крупных международных инвесторов.

В данный момент ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй принадлежат голландской компанииAkropolis Real Estate, контролируемой самым богатым предпринимателем Литвы Нериюсом Нумавичюсом.

В июне находящийся неподалеку с вильнюским Akropolis ТЦ Ozas за 124,6 млн евро купила у германской компании ECE Projektmanagement компания недвижимости из ЮАР NEPI Rockcastle.

BNS