Истоки государственности

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Документ, принятый 16 февраля 1918 года, стал юридической основой современного Литовского государства. На этой основе строится наша политическая культура от начала ХХ века до сегодняшних дней. Акт 16 февраля – юридический документ, который стал культурным и политическим стержнем современной литовскости, а потом и литовской государственности.

В этом году Литва отмечает 101-ю годовщину со дня восстановления литовской государственности.

Торжественные мероприятия в столице начнутся на кладбище Расу с почтения памяти сигнатаров Акта о независимости 16 февраля 1918 года, В 10.00 пройдет шествие молодежи «Дорогой Литовского государства» от Кафедральной площади через площадь Й. Басанавичюса на кладбище Расу.

В 12.00 состоится церемония поднятия флагов Балтийских стран на площади С. Даукантаса.

В 12.30 будет отслужена месса в Вильнюсском Кафедральном соборе –в базилике.

В 14.00 – празднование 16-го февраля у Дома Сигнатаров.

В 15.00 состоится церемония у памятника бригадного генерала Йонаса Жямайтиса-Витаутаса на площади у министерства охраны края в ознаменование 70-й годовщины подписания Декларации.

С 18.00 на проспекте Гядиминаса зажгут 70 символических костров (на участке от Кафедральной до Лукишкской площади), посвященных 70-летию Декларации Совета Движения борцов за свободу Литвы от 16 февраля 1949 г.

С 19.30 на Кафедральной площади горожан и гостей ждут праздничные концерты.

В праздничные выходные литовским триколором загорятся светофоры в центре города, будут освещены памятник Трех крестов и три главных моста Вильнюса — Миндаугаса, Зеленый и Белый, а также Ратуша, филармония и колокольня Кафедры.

Три главных улицы столицы — пр. Гядиминаса и пр. Конституциес и улица Пилес — будут празднично украшены.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ