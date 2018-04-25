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Истоки государственности

Фото BFL

Документ, принятый 16 февраля 1918 года, стал юридической основой современного Литовского государства. На этой основе строится наша политическая культура от начала ХХ века до сегодняшних дней. Акт 16 февраля – юридический документ, который стал культурным и политическим стержнем современной литовскости, а потом и литовской государственности.

В этом году Литва отмечает 101-ю годовщину со дня восстановления литовской государственности.

Торжественные мероприятия в столице начнутся на кладбище Расу с почтения памяти сигнатаров Акта о независимости 16 февраля 1918 года, В 10.00 пройдет шествие молодежи «Дорогой Литовского государства» от Кафедральной площади через площадь Й. Басанавичюса на кладбище Расу.

В 12.00 состоится церемония поднятия флагов Балтийских стран на площади С. Даукантаса.

В 12.30 будет отслужена месса в Вильнюсском Кафедральном соборе –в базилике.

В 14.00 – празднование 16-го февраля у Дома Сигнатаров.

В 15.00 состоится церемония у памятника бригадного генерала Йонаса Жямайтиса-Витаутаса на площади у министерства охраны края  в ознаменование 70-й годовщины подписания Декларации.

С 18.00 на проспекте Гядиминаса зажгут 70 символических костров (на участке от Кафедральной до Лукишкской площади), посвященных 70-летию Декларации Совета Движения борцов за свободу Литвы от 16 февраля 1949 г.

С 19.30 на Кафедральной площади горожан и гостей ждут  праздничные концерты.

В праздничные выходные литовским триколором загорятся светофоры в центре города, будут освещены памятник Трех крестов и три главных моста Вильнюса — Миндаугаса, Зеленый и Белый, а также Ратуша, филармония и колокольня Кафедры.

Три главных улицы столицы — пр. Гядиминаса и пр. Конституциес и улица Пилес — будут празднично украшены.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                    

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