Историческая победа «Жальгириса»

На прошлой неделе в очередном матче регулярного чемпионата Евролиги каунасский «Жальгирис» на своей арене со счетом 79:74 выиграл у московского ЦСКА. Это была первая победа каунасцев над москвичами в Евролиге в этом веке. До этого «Жальгирис» 17 раз подряд уступал ЦСКА.

Следует отметить, что в начале четвертой четверти главный тренер каунасцев Шарунас Ясикявичюс получил второй технический фол и арбитры удалили его со скамейки команды. ЦСКА в тот момент вел в игре +7. Ассистент Ясикявичюса Дарюс Масколюнас умело разобрался в ситуации и вместе с подопечными праздновал победу.

После матча Ясикявичюс отметил психологическую важность первой в истории команды победы над ЦСКА в матче Евролиги.

«Поздравляю всю команду и персонал, но больше всего – болельщиков «Жальгириса». Думаю, они очень долго ждали этой победы над ЦСКА. Мы отлично играли с самого начала поединка. Не все получалось, но мы продолжали сражаться. А тот, кто бьется до конца, обычно и становится победителем», – отметил Ясикявичюс.

«Поздравляю «Жальгирис» с победой. Соперники играли лучше во второй половине, они были более решительны. Для нас так проиграть – большой позор. С тем преимуществом, что мы имеем, даже дети забрали бы победу. Потому всем нам стыдно. За все – за потери, подборы, атакующие владения. Во второй половине соперники разыгрались и, особенно после эпизода с техническим, стали бросаться на нас коршунами, играть за уровнем фола, с большим настроем. Потому они заслужили поздравления», – после матча отметил главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис.

Прославленный литовский баскетболист Арвидас Сабонис после матча поделился своими впечатлениями с российскими журналистами: «Мне доктора советуют не нервничать и беречь сердце, но я их не очень слушаю. Матч получился по-настоящему «валидольным» и очень эмоциональным. ЦСКА — это одна из сильнейших команд в Европе, и добиться победы над таким соперником всегда очень почетно. Спасибо игрокам «Жальгириса» за характер. К слову, хотел бы пригласить всех друзей из России к нам на юбилей литовского баскетбола, которому исполняется 95 лет. В апреле этого года мы запланировали большую праздничную программу».

Один из лучших центровых в истории баскетбола, четырехкратный чемпион СССР в составе ЦСКА Владимир Ткаченко в интервью «Радио 1» высказал мнение, что армейцы слишком рано уверовали в победу.

«Это сослужило им плохую службу. Объективно москвичи сильнее каунасцев. Это подтверждает и тот факт, что целых 17 лет литовская команда не могла победить российский коллектив. Но в каждой игре нужно доказывать собственное превосходство. На ЦСКА как на лидера настраиваются абсолютно все. Справедливости ради стоит отметить, что в прошедшем матче не смог принять участия лидер «красно-синих» Милош Теодосич. Их пара с Нандо Де Коло нагоняет страх на всю Европу! Но ничего страшного не произошло: это регулярный чемпионат, а не плей-офф. Нужно сделать правильные выводы, и в дальнейшем все будет нормально», – отметил Ткаченко.

Также лучший баскетболист Европы 1979 года сравнил баскетбольное противостояние двух непримиримых соперников своего времени с тем, что происходит сейчас.

«Конечно, в Советском Союзе каждый матч между ЦСКА и «Жальгирисом» вызывал громадный ажиотаж. Этот поединок ждали с нетерпением: «Красная машина» против маленькой республики, которая больна баскетболом! Сейчас все по-другому: любая их игра становится совершенно рядовой. Болельщики со стажем еще помнят славные «зарубы», это как в футболе «Спартак» – «Динамо» (Киев). А теперь команды представляют разные страны и встречаются почти все время в Евролиге», – подытожил Ткаченко.

Инф. «ЛК»

Метки: N5 (1145) 2 февраля, Евролига, Жальгирис, Победа, ЦСКА