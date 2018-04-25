Исторический визит Премьер-министра Израиля Б. Нетаньяху (дополнения)

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В ходе четырехдневного визита Б. Нетаньяху встретится в Литве с премьерами трех Балтийских стран, президентом Далей Грибаускайте и с еврейской диаспорой Литвы.

Израиль хочет укреплять связи с Литвой в противовес критике ЕС

Находящийся в Литве с визитом израильский премьер Биньямин Нетаньяху говорит, что Израиль стремится к укреплению двусторонних связей, по его словам, в противовес необоснованной критике со стороны Евросоюза (ЕС) за поведение Израиля с палестинцами.

«Хочу поблагодарить вас за сильную позицию, которую вы занимали во время форумов ЕС — от имени истины, от имени Израиля, от имени порядочности», — сказал журналистам в четверг в Вильнюсе Б. Нетаньяху на совместной пресс-конференции с литовским премьером Саулюсом Сквярнялисом.

«В Брюсселе ЕС зачастую ведет себя с Израилем неподобающе, имеет место много искажений в отношении нас, и отрадно видеть, что вы занимаете позицию ясности, истины и смелости», — сказал он.

«Мы обсудили, как это можно развить», — добавил Б. Нетаньяху.

Литва традиционно входит в число самых твердых дипломатических сторонников Израиля в Европе — отчасти из-за истории Холокоста и согласования позиций с США.

В декабре прошлого года Литва инициировала приглашение Б. Нетаньяху в Брюссель для встречи с министрами стран-членов ЕС, а это возмутило некоторых официальных представителей Сообщества.

Не успел Б. Нетаньяху прибыть в Вильнюс, как официальные лица в Брюсселе распространили заявление, в котором осудили планы Израиля расширять еврейские поселения на оккупированном Западном берегу.

Израильского премьера в Литве встретили протесты из-за Палестины

Несколько десятков поддерживающих Палестину протестующих во второй половине дня в четверг возле здания правительства Литвы в Вильнюсе устроили демонстрацию против визита в Литву премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Участники акции протеста держали флаги Палестины и плакаты и осуждали действия Израиля на оккупированных палестинских территориях, а когда Б. Нетаньяху прибыл в правительство, стали скандировать, что его не ждали в Литве.

«Мы хотим сказать премьер-министру Израиля, что с проводимой им политика уже несколько десятилетий нельзя мириться, и мы хотим спросить власти Литвы, хотим ли мы общаться с такими политическими объектами», — сказала BNS поддерживающая Палестину активистка Габриэле Тярвидите.

«Для нас неприемлема оккупация Палестины, блокада Газы, нарушения прав человека. Я не хотела бы, чтобы армия Литвы пользовалась израильским оружием, которое тестируется на людях», — добавила она.

Когда начинался визит Б. Нетаньяху в Литву, проводимое Израилем расширение еврейских поселений на палестинских землях осудили и должностные лица Брюсселя.

Представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Майя Коциянчич заявила, что создание новых поселений мешает миру и перспективе создания Палестинского государства.

Израиль говорит, что критика со стороны ЕС несправедлива, и он надеется, что Балтийские страны помогут ее смягчить.

«Я заинтересован сбалансировать не вполне дружественное отношение ЕС к Израильскому государству, чтобы обеспечить более честные и справедливые отношения с Израильским государством», — сказал премьер журналистам в израильском аэропорту перед отлетом в Литву.

Литва традиционно входит в число самых твердых дипломатических сторонников Израиля в Европе — отчасти из-за истории Холокоста и согласования позиций с США.

Однако в последнее время литовским дипломатам все чаще приходится лавировать между разнящимися позициями ЕС и США.

Призвал оказывать давление на Иран

Б. Нетаньяху во время встречи выразил удовлетворение, что Литва заняла «очень трезвую позицию в вопросе соглашения по Ирану».

США недавно вышли из соглашения, которым было решено отменить санкции в отношении Ирана в обмен на ограничения его ядерной программы.

Израиль утверждает, что уступки только стимулируют агрессивные действия Ирана.

«Это было ужасное соглашение», — сказал Б. Нетаньяху.

Он с удовлетворением отозвался о появившихся ранее в четверг известиях о том, что некоторые европейские авиакомпании из-за санкций США прекратят полеты в Иран.

«Сегодня мы узнали, что в Иране прекращают свою деятельность три крупные авиакомпании — British Airways, KLM и Air France. Это хорошо. Другие (компании) должны последовать их примеру, и последуют, так как Иран не следует награждать за его агрессию в регионе, за его попытки распространять терроризм», — сказал израильский премьер.

С. Сквярнялис, в свою очередь, назвал Израиль стратегическим партнером Литвы в регионе Ближнего Востока и выразил надежду, что этот визит будет способствовать активизации двусторонних отношений.

По словам литовского премьера, один из приоритетов — укрепление двусторонних экономических связей, активизация межправительственного сотрудничества, поэтому было бы целесообразно учредить межправительственную комиссию по сотрудничеству, которая придала бы этим процессам ускорение.

BNS