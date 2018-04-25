История новогодней игрушки

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Ёлочные игрушки – это не просто украшения, это хранители времени. У каждого наверняка есть игрушки, старенькие, быть может, потертые или отбитые, но бережно хранимые и напоминающие о былых временах.

Мода на украшения новогодних елок появилась в первой половине XVI века. В первых игрушках переплетались языческие и христианские традиции. Каждая игрушка что-нибудь символизировала, например, свечи — духовный свет, шары — память о плодах древа Добра и Зла, овощи и фрукты — плодородие, животные и люди – Божественное мироздание, звезда, украшающая верхушку – Вифлеемскую звезду, приведшую волхвов к месту рождения Христа.

Многие ёлочные украшения были съедобными — вафельные и сахарные фигурки, орехи, фрукты и овощи, сладости, они употреблялись при обряде причастия. На ветки новогоднего деревца обязательно вешали фигурки из вафель – как прообраз пресных хлебцев.

Съедобные украшения стали постепенно заменяться не съедобными в XVIII веке. Тогда появились красочные бумажные цветы, куклы из чеканной латуни — феи и ангелы, разноцветная мишура. Золотили орехи и шишки, расписывали яичную скорлупу, плели цепочки из бумаги.

В середине XIX века в городке Лауш в Тюрингии были изготовлены первые елочные шары. Их сделали из цветного и прозрачного стекла, покрыли изнутри слоем свинца, а снаружи украсили блестками. С годами технология усовершенствовалась, вскоре стеклодувы смогли создать довольно тонкие стеклянные игрушки любых размеров, а также новые формы игрушек – птичек, рыбок, гроздья винограда и др. Свинцовое покрытие заменили на нитрат серебра. Игрушки раскрашивали серебряной и золотой краской.

Много десятилетий лаушские мастерские были монополистами в производстве новогодних украшений, однако Европа, США и Япония научились этому ремеслу и начали составлять им конкуренцию. В начале ХХ века возникла мода на разные виды игрушек и способы украшения новогодних елок.

В России украшать ёлку считалось мещанством, после революции, вплоть до 1936 года в домах елки не наряжали. Первая официальная ёлка состоялась в Доме союзов в 1937 году. Появились ватные игрушки, которые ставили под ёлку – Дед Мороз и Снегурочка, птицы, зверюшки, шишки. Новая эпоха принесла новые тенденции: на шарах печатались портреты вождей, звезда стала пятиконечной — как на Кремлевских башнях, появились игрушки с советской символикой, серпом и молотом. Даже во время Великой Отечественной войны не прекращалось новогоднее производство — только тематика изменилась. Ёлку украшали игрушки в виде атрибутов военного времени. Дети мастерили игрушки из подручных средств, например из перегоревших лампочек, пустых спичечных коробков и др. Расцвет российской ёлочной игрушки произошел спустя несколько лет, после окончания войны. На изящных зажимах причудливые птицы, стеклянные бусы, цветные, электрические огоньки и свечи, шары из стекла различных цветов и размеров, электрическая макушка звезда.

Сегодня на прилавках магазинов большое разнообразие игрушек из различных материалов, преимущественно из пластика и текстиля, но достойное место занимают по старинке стеклянные игрушки. К слову сказать, игрушки, выпущенные до 1966 года, считаются старинными.