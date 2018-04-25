Истребитель ВВС Испании по ошибке запустил боевую ракету над Эстонией Подробнее: https://www.newsru.com/world/08aug2018/est.html

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Истребитель ВВС Испании Eurofighter Typhoon 2000, входящий в состав контингента НАТО в странах Балтии, по ошибке запустил при полете над юго-востоком Эстонии в северном направлении боевую ракету «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM. Об этом сообщается на сайте главного штаба Сил обороны Эстонии.

По данным военных, инцидент произошел в 15:44 по местному времени вблизи города Отепя над территорией для проведения военных учений. Ракета была наполнена взрывчатым веществом, ее длина составляет 3,7 м, диаметр — 18 см. В результате инцидента никто не пострадал.

Источники в Министерстве обороны Испании подтвердили РИА «Новости» , что истребитель испанских ВВС накануне по ошибке запустил боевую ракету при полете во время учебной миссии на юго-востоке Эстонии. В военном ведомстве уточнили, что инцидент не повлек за собой материального ущерба.

В Минобороны заявили, что в учебной миссии также участвовали французские истребители «Мираж» 2000. По данным ведомства, на юго-востоке Эстонии «разрешен такой вид учений». «Ракета воздух-воздух не приблизилась ни к какому воздушному судну», — говорится в заявлении. После инцидента самолеты вернулись обратно на авиабазу.

Расследование инцидента проводят ВВС Эстонии, департамент по воздушной безопасности Испании и штаб-квартира НАТО.

Позже министр обороны Эстонии Юри Луйк заявил, что пилотов испанских ВВС после инцидента с ракетой отстранили от полетов над странами Балтии до выяснения всех обстоятельств случившегося, сообщает Postimees . По словам главы военного ведомства вместо истребителей Испании миссию НАТО продолжат португальские военные.

Ракета, случайно выпущенная в воздушном пространстве Эстонии самолетом ВВС Испании, теоретически могла попасть на территорию РФ. Об этом, как сообщает Postimees, заявил командующий ВВС страны Рииво Валге. По его словам, которые приводит ТАСС, радиус полета ракеты, которая была выпущена в северном направлении в районе деревни Пангоди на юге страны, составляет 100 километров. Как сказал командующий, если бы ракета полетела на восток, теоретически она могла попасть «по ту сторону Чудского озера на территорию Российской Федерации».

AIM-120 AMRAAM — американская всепогодная управляемая ракета класса «воздух-воздух» средней дальности. Ракеты этого класса предназначены для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости цели. Кроме США, состоит на вооружении ВВС Великобритании, Германии и других стран-членов НАТО.

Истребители ВВС Испании и Португалии участвуют в миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии и дислоцируются на авиабазе Зокняй в Литве.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве. Авиабаза Эмари с 2014 года стала дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО.

NEWSru.com