Истребители НАТО на прошлой неделе 6 раз сопроводили российские самолеты

Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе шесть раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве над Балтикой российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны.
Как указано в сообщении, среди этих самолетов были военно-транспортные, а также истребители и бомбардировщик «Ил-22».
Часть их летела с отключенными транспондерами.
Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется из Литвы и Эстонии.