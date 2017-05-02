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Истребители НАТО на прошлой неделе один раз сопроводили российские военные самолеты

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Истребители миссии воздушной полиции Балтийских стран на прошлой неделе один раз поднимались в воздух, чтобы сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.

Минобороны в понедельник сообщило, что истребители НАТО в минувшую пятницу сопроводили российские пассажирский самолет “Ту-134” и два истребителя “Су-27”, летевших с отключенными транспондерами.

Натовская миссия воздушной полиции в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

BNS

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