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Истребители НАТО на прошлой неделе один раз сопроводили российский военный борт

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Истребители миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии на прошлой неделе один раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевший в международном воздушном пространстве российский военный самолет, сообщил Минобороны.  

По информации Минобороны, в субботу над Балтикой с основной части России в Калининградскую область летел военно-транспортный самолет “Ил-18”.

Самолет летел в соответствии с представленным планом полета, с включенным транспондером, он поддерживал связь с центрами управления полетами.

Натовская миссия воздушной полиции стран Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

BNS

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