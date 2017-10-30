Истребители НАТО в Балтийских странах дважды сопроводили российские военные самолеты

На прошлой неделе осуществляющие Балтийского воздушного патруля истребители НАТО дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевший над Балтийском морем в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщило министерство обороны Литвы.

Оба раза – в среду и пятницу – натовские истребители сопроводили следовавшие в международном воздушном пространстве транспортные самолеты “Ан-26”. Они летели с выключенными транспондерами, однако следовали заранее предоставленному летному плану и поддерживали связь с диспетчерами.

В пятницу во время того же взлета был опознан и сопровожден транспортный самолет “ан-72”. Он следовал летному плану, его транспондер был выключен, пилоты поддерживали связь с региональными авиадиспетчерами.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

BNS

Метки: ан-72, Литва, НАТО