  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.10.31 Текущий номер: N43 (1183) 26 октября
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Истребители НАТО в Балтийских странах дважды сопроводили российские военные самолеты

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 30, 15:30   |   Комментариев: 0

На прошлой неделе осуществляющие Балтийского воздушного патруля истребители НАТО дважды поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевший над Балтийском морем в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщило министерство обороны Литвы.

Оба раза – в среду и пятницу – натовские истребители сопроводили следовавшие в международном воздушном пространстве транспортные самолеты “Ан-26”. Они летели с выключенными транспондерами, однако следовали заранее предоставленному летному плану и поддерживали связь с диспетчерами.

В пятницу во время того же взлета был опознан и сопровожден транспортный самолет “ан-72”. Он следовал летному плану, его транспондер был выключен, пилоты поддерживали связь с региональными авиадиспетчерами.

Натовская миссия Балтийского воздушного патрулирования осуществляется с баз в Литве и Эстонии.

BNS

Метки:  , ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

 Доступные символы

Размер шрифта

A A A

Сегодня в Литве
Реклама
Мы в Фейсбуке!
﻿