  Новости Литвы на русском языке. Онлайн газета "Литовский курьер" - всегда свежие новости. Сегодня: 2017.01.09 Текущий номер: N1 (1141) 1 января
Подписка на еженедельник «Литовский курьер» на 2017 год

Истребители НАТО в этом году еще ни разу не поднимались сопроводить российские самолеты

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 09, 16:00   |   Комментариев: 0

Для несущих дежурство в странах Балтии истребителей НАТО год начался спокойно.

Министерство обороны сообщило, что на прошлой неделе осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители не поднимались в воздух для распознавания и сопровождения российских военных самолетов.

Для сопровождения российских военных бортов над Балтикой натовские истребители не поднимались и в последнюю неделю прошедшего года.

В прошлом году натовским истребителям не пришлось сопровождать российские самолеты до 18 января.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

BNS

Метки:  ,

SELECTORNEWS
Комментарии читателей (0)



В комментариях запрещается размещение рекламных материалов, использование ненормативной лексики, разжигание межнациональной розни. Нарушители выше упомянутых правил могут привлекаться к ответственности!

Please note: Comment moderation is enabled and may delay your comment. There is no need to resubmit your comment.

 Доступные символы

Защитный вопрос *

Реклама
Сегодня в Литве
Мы в Фейсбуке!
﻿