Истребители НАТО в этом году еще ни разу не поднимались сопроводить российские самолеты

Для несущих дежурство в странах Балтии истребителей НАТО год начался спокойно.

Министерство обороны сообщило, что на прошлой неделе осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители не поднимались в воздух для распознавания и сопровождения российских военных самолетов.

Для сопровождения российских военных бортов над Балтикой натовские истребители не поднимались и в последнюю неделю прошедшего года.

В прошлом году натовским истребителям не пришлось сопровождать российские самолеты до 18 января.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

BNS

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