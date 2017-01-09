Для несущих дежурство в странах Балтии истребителей НАТО год начался спокойно.
Министерство обороны сообщило, что на прошлой неделе осуществляющие миссию воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители не поднимались в воздух для распознавания и сопровождения российских военных самолетов.
Для сопровождения российских военных бортов над Балтикой натовские истребители не поднимались и в последнюю неделю прошедшего года.
В прошлом году натовским истребителям не пришлось сопровождать российские самолеты до 18 января.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.
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