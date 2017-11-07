Истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе один раз сопроводили российский борт

Несущие дежурство в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии истребители на прошлой неделе один раз поднимались в воздух, чтобы распознать и сопроводить летевший в международном воздушном пространстве российский военный самолет, сообщило в понедельник Министерство обороны.

В минувшую пятницу истребители сопроводили летевший из Калининградской области на материковую часть России над Балтикой пассажирский самолет “Ту-134”.

Он летел в соответствии с планом полета, поддерживал связь с центром управления полетами, однако его транспондер был отключен.

Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется из Литвы и Эстонии.

BNS20

Метки: Литва, НАТО, Ту–134