Италия оштрафовала Ryanair и Wizz Air из-за введения платы за провоз ручной клади

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Антимонопольная служба Италии (AGCM) решила оштрафовать две бюджетные авиакомпании – ирландскую Ryanair и венгерскую Wizz Air – из-за введения ими новых правил перевозки ручной клади. По решению AGCM перевозчики должны будут выплатить 3 млн и 1 млн евро соответственно.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Коммерсантъ», правила, вызвавшие недовольство ведомства, были введены компаниями с ноября 2018 года. Согласно им, пассажир может бесплатно провозить в салоне самолета только одну маленькую сумку, которую нужно убирать под кресло. За провоз на борту небольших чемоданов была установлена дополнительная плата.

По мнению AGCM, эти правила были «обманом потребителей», поскольку из-за них повышалась и стоимость билетов. Антимонопольная служба при этом отметила, что «ручная кладь является неотъемлемым элементом для пассажиров авиатранспорта, и ее перевозка должна быть разрешена без каких-либо дополнительных расходов».

«Из-за надбавки в размере от 5 до 25 евро за крупную ручную кладь (в зависимости от различных способов покупки билетов) обе компании начали скрытно повышать цену билета, не выключая в тариф очень важную услугу практически для всех пассажиров. Это и приводит к обману потребителей», — пояснили в AGCM.

Ryanair и Wizz Air должны будут в течение 60 дней с момента вынесения решения проинформировать службу о мерах, предпринятых для исправления ситуации.