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Итальянская группа UniCredit намерена вернуться на литовский рынок банковских услуг

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 11 22, 15:00   |   Комментариев: 0

Итальянская банковская группа UniCredit планирует возобновить предоставление части банковских услуг в Литве, сообщила в среду литовская деловая газета Verslo zinios.

“В нашем поле зрения услуги частного банкинга, малые и средние компании, частные потребители и крупный бизнес. Благодаря прогрессивным решениям в сфере информационных технологий надеемся уже наступающем году активно включиться в розничный рынок в Литве”, – утверждает глава по развитию бизнеса SIA UniCredit Leasing Лаймонас Бялицкас.

Как утверждает газета, для услуг, которые UniCredit планирует оказывать в Литве, будет достаточно лицензий Евросоюза.

В 2013 году банк UniCredit решил централизовать операции в Балтийских странах в Латвии, а подразделения в Литве и Эстонии – закрыть. UniCredit полностью не уходил из Литвы, он отказался от банковской лицензии, то есть услуг сбора вкладов и осуществления платежей.

BNS

Метки: 

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