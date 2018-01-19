Итальянский парламент одобрил новую военную миссию в Нигере

Парламент Италии одобрил наращивание военного присутствия за рубежом, в том числе начало новой военной миссии в Нигере в 2018 году. Для борьбы с нелегальной миграцией и торговлей людьми туда будут посланы сначала 120 военных, а затем еще 350, сообщает The Local.

“Это тренировочная, а не боевая миссия, ответ на просьбу самого Нигера”, – пояснила министр обороны Роберта Пинотти. Премьер-министр Паоло Джентилони объяснял, что войска направляются в Нигер по просьбе местного правительства, полученного в начале декабря. Их задача – усиление пограничного контроля и помощь местной полиции.

Солдаты будут действовать в пограничной зоне между Нигером и Ливией, которая находится к северу от страны, в пустыне Сахара, уточняет La Stampa.

Премьер назвал Нигер “главной транзитной страной” для десятков тысяч людей из Ливии. Как пишет газета La Repubblica, парламент не только одобрил начало новой миссии в Нигере, но и продлил международные миссии в Тунисе, Западной Сахаре и Центрально-африканской республике.

За отправку войск проголосовали депутаты правящего большинства во главе с Демократической партией, представители оппозиционных партий – крупнейшей правой партии страны “Вперед, Италия” и “Братья Италии”. “Лига” воздержалась, “Движение пяти звезд” и партии, входящие в левоцентристский предвыборный список “Свободные и равные”, голосовали против.

В Тунис отправятся 60 военных, которые будут помогать миссии НАТО по развитию вооруженных сил страны и окажут поддержку “в рамках совместных усилий Европы и США по стабилизации региона”.

Будет усилен контроль за границами Нигера, Мавритании, Нигерии и Бенина, для этих целей запланировано использование 130 наземных транспортных средств и двух самолетов. На обеспечение миссии выделяется 30 миллионов евро. На тунисскую миссию будет потрачено 4,91 миллиона евро. Всего зарубежные миссии обойдутся Италии в 1,5 миллиарда евро, что на 80 миллионов евро больше по сравнению с прошлым годом.

Нигер – бывшая французская колония – является одной из беднейших стран мира, по данным ООН, почти половина населения живет за чертой бедности. В нем живет более 20 миллионов жителей, главным образом в южных районах, на берегах реки Нигер.

Рождаемость в этой стране одна из самых высоких в мире. Каждая женщина детородного возраста имеет в среднем 7,3 детей (для сравнения в Италии – 1,4). За последние 45 лет этот показатель снизился очень незначительно. По прогнозам, население может увеличиться вдвое менее чем за двадцать лет. В то же время в Нигере один из самых высоких в мире показателей смертности младенцев.

NEWSru.com

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