Итоги переговоров Московского и Вселенского патриархов по автокефалии Украинской церкви: никакого «взрыва в сознании»

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пятницу, 31 августа, встретился в Стамбуле с Вселенским патриархом, архиепископом Константинополя — Нового Рима Варфоломеем. От этой встречи наблюдатели многого ждали, так как главным в ее повестке значилось «разрешение межцерковных вопросов», а именно, предоставление автокефалии Украинской православной церкви.

Признать независимость от Московского патриархата у Вселенского патриарха Варфоломея просит Украинская церковь. Соответствующее прошение Вселенскому патриарху было направлено украинскими властями в апреле 2018 года. Обращение Киева было принято к рассмотрению. Тогда же в Стамбул летал и президент Украины Петр Порошенко. В конце июля делегация Вселенского патриархата в Киеве огласила послание от Варфоломея, в котором говорилось, что «конечная цель» Константинопольской церкви — это «дарование украинской церкви автокефалии».

Каковы итоги прошедших переговоров, доподлинно неизвестно, но еще до встречи эксперты утверждали, что вопрос об автокефалии для украинской церкви решен не будет. В православии патриархи самостоятельно решения не принимают, а делают это совместно с синодами. Поэтому встречу 31 августа стоит рассматривать как «консультации по вопросу».

Да и судя по заявлению патриарха Кирилла, ничего судьбоносного там не произошло. Перед отлетом в Москву предстоятель РПЦ заявил, что в соответствии с церковным устройством ни одна Православная церковь не может принимать решения, которые бы противоречили позиции другой Православной церкви, сообщает «Интерфакс» .

Больше патриарх ничего не стал говорить, отметив, что с патриархом Вселенским Варфоломеем они «обсуждали все вопросы, которые нас волнуют, но, поскольку это была братская беседа, без согласования с Его Святейшеством я не хотел бы посвящать вас в детали». Он уточнил, что ничего секретного на встрече не было, «ничего такого, что произвело бы какой-то взрыв в сознании».

«Разговор был очень правильный, разговор глав двух Церквей, сознающих ответственность за состояние вселенского православия и за состояние душ человеческих в тех местах и в тех странах, которые находятся в нашей ответственности», — отметил патриарх. В целом, по его словам, это «хорошая встреча, очень хорошая была атмосфера». «Мы обсудили все те проблемы, которые сегодня стоят на повестке дня. Надеюсь, и дальше будем работать вместе для того, чтобы мир становился лучше», — сказал патриарх Кирилл.

Встреча патриархов прошла в тронном зале Константинопольской патриархии на Фанаре. В ней приняли участие председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, его заместитель протоиерей Николая Балашов, а также члены Синода Константинопольского патриархата, передает ТАСС.

В официальном Telegram-канале пресс-службы предстоятеля РПЦ сообщалось, что встреча продолжались почти два с половиной часа. По ее окончании патриарх Кирилл вышел из патриархии и сказал: «Встреча завершилась. «Все хорошо».

В свою очередь патриарх Варфоломей во время встречи заявил, что он «рад, что сегодняшний визит Святейшего патриарха Кирилла совпадает с заседанием Священного Синода, так что здесь в полном составе присутствуют члены Священного Синода».

«Как вы знаете, наш Священный Синод собирается каждый месяц, и заседание продолжается в течение трех дней. А с завтрашнего дня и до вечера понедельника будет проходить Архиерейский Собор нашей Церкви, в котором примут участие все действующие митрополиты нашего Патриархата», — отметил патриарх Варфоломей.

Что такое автокефалия

Автокефальной церковью в православии называется самостоятельная поместная церковь, расположенная на территории отдельной провинции или государства, административно полностью независимая от других православных поместных церквей, но единая с ними в литургическом общении.

Первой в списке общепризнанных автокефальных церквей является Константинопольская, официально называемая Вселенским патриархатом. Ее глава, предстоятель с 1991 года — архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский патриарх Варфоломей I. Административный центр патриархата, патриаршая резиденция и кафедральный собор Георгия Победоносца находятся в Стамбуле в районе Фанар.

Русская православная церковь (РПЦ), именуемая также Московским патриархатом, — одна из самых крупных автокефальных поместных православных церквей в мире. РПЦ рассматривает себя в качестве канонически легитимной православной административно-независимой церкви на территории бывшего СССР (исключая Грузию и Армению), а также в Японии, Китае, Монголии.

Между тем Константинопольская православная церковь оспаривает у Русской православной церкви каноническую юрисдикцию на некоторые постсоветские республики — в частности, Эстонию и Украину.

На сегодняшний день украинская православная церковь разделена. Кроме Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и Украинской православной церкви Киевского патриархата, есть еще Украинская православная автокефальная церковь, которая была образована в 1920-х годах. Сейчас самый большой вопрос заключается в том, как можно объединить эти три существующие в Украине церкви.

УПЦ МП является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата. Особый статус УПЦ отражен в Уставе РПЦ.

Украинская православная церковь Киевского патриархата — канонически непризнанная православная церковь, возникла в 1992 году. Ее глава патриарх Филарет был отлучен от церкви и лишен сана в РПЦ. Приверженцы УПЦ КП возводят ее историю к Киевской митрополии, находившейся в юрисдикции Константинопольской православной церкви, отрицая законность ее передачи под юрисдикцию Московского патриарха в 1686 году.

На Украине считают, что если Украинская православная церковь станет автокефальной, то это приведет к исчезновению раскола в украинском православии, и у церкви будет единый глава и общее руководство.

NEWSru.com