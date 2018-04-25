Ивье готовится встретить областные «Дажынкі»

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В этом году Гродненский областной фестиваль тружеников села «Дажынкі» принимает Ивье. Радушно встречать гостей со всего Принеманья райцентр будет как гостеприимный хозяин – нарядный и обновленный. Уже сегодня гостей и горожан радуют приятные изменения в облике райцентра, где открылись после реконструкции важные для ивьевчан объекты.

В канун праздника в привычной размеренной жизни райцентра уже чувствуется особое настроение. Задает тон ему едва уловимая суета на главных праздничных «аренах» и обновленных к фестивалю объектах.

Один из таких объектов – красавец-мост в самом центре Ивья. Глядя на интенсивно стремящиеся в обе стороны автомобили, сложно представить, что транспортная артерия какое-то время была недоступна. Сегодня временные неудобства – лишь воспоминание, а итог проделанной работы радует водителей.

– С Ивьем меня связывают больше сорока лет жизненного пути, но последние десять бываю здесь в основном в гостях. Несколько раз за год спешу из Гродно к детям и маме в деревню неподалеку от райцентра. И в каждый такой приезд замечаю преображения. Мост в этот раз просто не узнала – он стал и красивее, и намного удобнее, – поделилась пенсионерка Алла.

Горожане в шутку замечают, что до капремонта супруги могли пройтись по пешеходной части моста только порознь. Теперь же с легкостью проедет и взявшаяся за руки пара велосипедистов.

– Наш мост строился в 50-х годах прошлого века, теперешний транспортный поток тогда и представить не могли, – говорит заместитель председателя райисполкома Владимир Кузьмич. – Мост не только укрепили, но и расширили более чем на три метра. Просторнее стали полосы и пешеходные дорожки.

Красную ленточку у нового моста перерезали 7 ноября.

– Каждый день на велосипеде езжу в Ивье на работу из деревни Рембоковщина, что в четырех километрах от райцентра. С открытием обновленного моста этот путь стал безопаснее, дорогу отделило новое ограждение, – замечает Елена Стаселович. – А чего стоит открывающийся с моста вид!

Накануне областного праздника тружеников села заметно преобразилась набережная реки Ивенки. Украсили ее берега 18 деревянных скульптур на сказочную водную тематику. Здесь вышли на сушу русалка и золотая рыбка, лебединая пара и царевна-лягушка, медведь с уловом форели в лапах и Черномор. Каждая из фигур – подарок городу от других районов области и Гродно.

– Здесь и до этого часто прогуливалась молодежь, а теперь все совершенно в ином антураже – берег укреплен, деревянные фигуры вечером подсветили, – замечаетзаместитель председателя райисполкома Лидия Носуль.

Излюбленным местом ивьевчан непременно станет и обустроенный за мостом сквер, который в районе уже назвали парком для влюбленных. Главное украшение площадки – кованое дерево. В скором времени его ветви украсят символичные замочки – их молодожены любят оставлять на счастье в день бракосочетания.

В ближайшее время распахнет свои двери для новоселов реконструированное под арендные квартиры здание общежития. Сегодня строители и отделочники вносят последние штрихи накануне сдачи «праздничного» объекта.

Преобразились к фестивалю и учреждения для самых маленьких горожан – детские сады №1 и №2, дошкольный центр развития ребенка.

На капитальный ремонт яслей-сада №2 – типового здания 1982 года постройки – понадобилось меньше двух месяцев. Как результат – будни 127 воспитанников учреждения и педагогов стали уютнее и теплее в прямом и переносном смыслах: проведена тепловая реабилитация здания, установлены современные стеклоблоки, а для настроения внутри и снаружи все окрашено яркими красками.

– Преобразились фойе, коридоры, игровые комнаты, спальни, – говорит начальник отдела образования райисполкома Елена Хомко. – На ремонт этого учреждения понадобилось больше 150 тысяч рублей, но самые масштабные по объемам работы прошли в дошкольном центре развития ребенка.

Основные работы здесь уже выполнены – проведена тепловая модернизация и заменена на скатную старая кровля, отремонтированы групповые помещения.

– В группе стало гораздо уютнее. Как любая мама желаю своему ребенку только самого лучшего. Современное здание снаружи и внутри стало красивее, а это тоже воспитательный момент – дети приучаются к красоте и вкусу с ранних лет, – замечает мама одной из воспитанниц дошкольного центра Анастасия Гражинская.

– Работаю в центре больше двадцати лет, и нынешнее преображение – самое масштабное на моей памяти. Работа с детьми – это всегда творчество, и созданная атмосфера располагает к этому с особой силой, – добавляет воспитатель Марина Балбатун.

Еще одним подарком жителям города стал современный легкоатлетический стадион у средней школы.

Привлекает яркими красками главная территория спорта в районе еще на подъезде – здесь появилось современное легкоатлетическое покрытие, сертифицированное международной федерацией легкой атлетики. Оборудованы секторы для метаний молота и диска, многофункциональная площадка для игровых видов спорта с синтетическим покрытием, площадка для игры в хоккей, появилась зрительская трибуна. Словом, созданы комфортные условия для проведения соревнований и тренировок. График последних в теплое время года, разумеется, будет очень плотный.

– Здесь проходят спортивные занятия учеников средней школы и гимназии, а это около тысячи человек. Современный стадион станет и главной тренировочной площадкой для воспитанников Ивьевской детско-юношеской спортивной школы, где занимаются свыше 200 детей, – говорит заведующий сектором спорта и туризма райисполкома Денис Курилов.

Ивьевский район традиционно силен в подготовке легкоатлетов. Здешние тренеры регулярно готовят спортивный резерв, передают таланты в высшее звено подготовки.

Излюбленным местом стадион станет и для всех любителей активного образа жизни – зимой здесь можно будет покататься на коньках, а в теплую пору коньки сменят велосипеды.

– Живу недалеко от школы и каждый день наблюдала, как он создавался. Все мы очень ждали, когда же на новом стадионе пройдет первый урок физкультуры, – говорит четвероклассница Ульяна Микулко. – А теперь также дружно будем ждать тепла – здесь будет очень удобно кататься на самокатах и роликах.

Преобразились районный Дом культуры, где на «Дажынках» будут чествовать тружеников села, дома культуры в агрогородках Геранены, Липнишки, Трабы. Всего в этом году в Ивьевском районе реконструкция, ремонт и модернизация прошли более чем на 120 объектах.