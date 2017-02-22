Иверская икона Божией матери. Великий пост

Этот чудный образ особо почитается не только в России, но и на Афоне и в Грузии, которая в древности называлась Иверией. Доказательством такой любви и популярности Иверской иконы может служить и множество чудотворных списков, и то, что память о ней празднуется трижды: 12/25 февраля, 13/26 октября и в первый вторник после Пасхи.

История умалчивает о том, когда, где и кем был написан этот образ. Первые сведения о ней связаны с периодом иконоборчества в Византии (VIII-IX вв.). Икона принадлежала одной вдове, жившей недалеко от г. Никеи (Малая Азия) в начале IX в. Когда по приказу императора-иконоборца, Феофила, к ней пришли забирать образ, один из солдат ударил изображение копьем. Из раны потекла кровь. Женщине удалось откупиться – икону разрешили оставить до утра. Ночью она положила образ в лодку, оттолкнула ее от берега, и суденышко, взяв курс на запад, вышло в открытое море.

Сын вдовы через 15 лет стал монахом Афонского Иверского монастыря, основанного грузинским вельможей Иоанном. Каково же было его удивление, когда он увидел в обители ту самую икону, которая когда-то принадлежала его матери! А дело было так. Однажды иверские монахи увидели в море плывущую икону, над которой поднимался огненный столб. Образ был принесен в монастырь. Для него сделали специальную часовню. Но трижды икона чудесным образом оказывалась на воротах обители. Дважды иноки водворяли ее на место, пока одному монаху-грузину Гавриилу не явилась Сама Богородица и не сказала: «Не для того Я прибыла, чтобы вы охраняли Меня, но чтобы Я охраняла вас не только в настоящей жизни, но и в будущей». И действительно, не раз спасала Иверская икона монастырь и от врагов, и от голода. И получила она второе название «Вратарница», по-гречески Портаитисса.

В XVII веке об Иверской иконе узнали на Руси. Архимандрит Новоспасского монастыря Никон, будущий патриарх, обратился к архимандриту Иверского Афонского монастыря Пахомию с просьбой прислать точный список чудотворного образа. Тщательно готовились афонские монахи к выполнению заказа. Всем монастырем освятили воду. Ею облили икону «…и в великую лохань ту святую воду собрали…», облили ею теперь уже кипарисовую доску, на которой собирались писать список. Отслужили литургию. Потом отдали ту воду, предварительно собранную «в лохань», иконописцу Иамвлиху. Он ею развел краски. Пока писалась икона, мастер соблюдал строжайший пост, а братия дважды в неделю служила литургию. «И та (новонаписанная) икона не разнится ничем от первой иконы: ни длиною, ни широтою, ни ликом…»

13 октября 1648 года икону встречали в Москве царь Алексей Михайлович, патриарх Иосиф и толпы православного народа. Ею владели царица Мария Ильинична и ее дочь царевна Софья Алексеевна; после кончины царевны образ пребывал в Новодевичьем монастыре (сейчас хранится в Государственном Историческом музее).

С иконы был сделан еще один список; в 1669 году его установили в часовне у Воскресенских ворот, выходящих на главную – Тверскую – улицу Москвы. Вратарница стала одной из самых чтимых святынь, Матушкой-Заступницей москвичей. Через Воскресенские ворота въезжали на Красную площадь победители, москвичи шли в часовню помолиться о своих нуждах; икону возили по домам, служили перед ней молебны – и получали по вере: Иверская Вратарница прославилась исцелениями больных, многими чудесами.

В 1929 году часовню уничтожили, образ перенесли в Воскресенский храм в Сокольниках. В 1931-м снесли Воскресенские ворота.

В ноябре 1994 года Святейший Патриарх Алексий II освятил закладку Иверской часовни и Воскресенских ворот на прежнем месте, и меньше чем через год они были восстановлены. С Афона в Москву прибыл новый список чудотворной Иверской иконы. Благая Вратарница вернулась на главные ворота Своего города.

И еще одно событие наступившей «ЛК»-недели. С понедельника начинается пост. О нем мы не один раз уже говорили, повторяться не буду. Он наполнен особыми богослужениями. По средам и пятницам, иногда и в другие дни, служится особая литургия Преждеосвященных Даров. Во всех постовых службах очень много чтения, намного больше, чем мы привыкли слышать в воскресные и праздничные дни. И напевы совершенно другие, сдержанные и грустные.

На первой неделе по вечерам с понедельника по четверг читается покаянный канон Андрея Критского (он жил во 2 пол. VII – нач. VIII веков). О чем он? Лучше всего его содержание может передать повторяющееся на каждом чтении песнопение (дано в переводе на русский язык): Душа моя, душа моя, проснись, что спишь – конец приближается и ты смутишься. Пробудись же, чтобы пощадил тебя Христос Бог, вездесущий и все наполняющий.

И еще одна особенность великопостных служб. На каждой из них священник читает прекрасную молитву Ефрема Сирина. Она проходит основным лейтмотивом богослужений в этот период.

«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

Думаю, перевода делать не надо – все понятно. Кстати, у А. С. Пушкина есть прекрасное стихотворное переложение этой молитвы. Оно называется «Отцы пустынники и жены непорочны…» Найдите его, это одно из последних стихотворений поэта. Пусть и эти прекрасные строки помогут вам достойно пройти Великий пост.

Петр Фокин, псаломщик Знаменской церкви

Метки: N8 (1148) 23 февраля, религия