Из Германии с начала года выслали более пяти тысяч человек

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За первый квартал 2019 года из Германии были депортированы 5613 человек. Такие данные издания медиагруппы Funke приводят в воскресенье, 12 мая, со ссылкой на ответ МВД ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

Больше всего мигрантов были высланы в Италию, Албанию и Грузию. В то же время в страны Магриба депортированы около 400 человек. За аналогичный период 2018 года из Германии было выслано 6235 человек, а за весь прошлый год — почти 24 тысячи.

Эксперт парламентской фракции Левой партии по внутренним делам Улла Йельпке раскритиковала практику высылки. По ее словам, число депортируемых находится «на тревожно высоком уровне» относительно предыдущего года. Прежде всего, речь идет о депортации в соответствии с Дублинским соглашением. Оно определяет, что мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где впервые пересекли границу Евросоюза.

Между тем, количество прибывающих в Европейский Союз нелегальных мигрантов в последние годы сокращается. Так, в 2018 году Европейское агентство по охране внешних границ зарегистрировало 150 114 нелегальных пересечений границ ЕС. Это на 27 процентов меньше, чем годом ранее.

Ранее сообщалось, что в Германии упростят депортацию беженцев.

korrespondent.net